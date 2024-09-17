Мальцова Александра Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1838 ст.
Сын: Мальцов Иоаким Захариевич
Отец ребёнка: Мальцов Захарий Федорович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно