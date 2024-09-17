Мальцова Александра Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Александра Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Захарий Федорович

Рождение ребёнка
08.09.1838 ст.

Сын: Мальцов Иоаким Захариевич

Отец ребёнка: Мальцов Захарий Федорович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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