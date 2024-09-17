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Мальцов Захарий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
08.09.1838 ст.

Сын: Мальцов Иоаким Захариевич

Мать ребёнка: Мальцова Александра Захаровна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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