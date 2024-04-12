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Виногорова Александра Григорьевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1899

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Виногоров Григорий Иванович

Мать: Виногорова Апполинария Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Виногорова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Сын: Виногоров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Виногорова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лутошкина Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Тимофей Константинович

Смерть
1928
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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