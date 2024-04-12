Виногорова Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Виногорова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Виногоров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Виногорова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лутошкина Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Виногоров Тимофей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928