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Виногоров Михаил Тимофеевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Виногоров Тимофей Константинович

Мать: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл