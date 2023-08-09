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Виногоров Михаил Тимофеевич
Виногоров Михаил Тимофеевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1923
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Тимофей Константинович
1898 г.р.
Мать
Виногорова Александра Григорьевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Виногоров Тимофей Константинович
Мать:
Виногорова Александра Григорьевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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