Греков Порфирий Фёдорович После 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Греков Порфирий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1780

умер Неизвестно

Отец
Греков Фёдор СтепановичОколо 1736 г.р.
Мать
Грекова (Маслова) Анна СемёновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Грекова Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Греков Николай Порфирьевич21.02.1807 г.р.
Греков Фёдор Порфирьевич1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1780

Отец: Греков Фёдор Степанович

Мать: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1807

Сын: Греков Николай Порфирьевич

Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Греков Фёдор Порфирьевич

Мать ребёнка: Грекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
После 1810

Сын: Греков Александр Порфирьевич

Мать ребёнка: Грекова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Греков Коронат Порфирьевич

Мать ребёнка: Грекова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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