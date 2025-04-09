Греков Порфирий Фёдорович
мужской, родился После 1780
умер Неизвестно
ОтецГреков Фёдор СтепановичОколо 1736 г.р.
МатьГрекова (Маслова) Анна СемёновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Грекова Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Греков Николай Порфирьевич21.02.1807 г.р.
Греков Фёдор Порфирьевич1810 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1807
Сын: Греков Николай Порфирьевич
Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Грекова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
После 1810
Сын: Греков Александр Порфирьевич
Мать ребёнка: Грекова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Греков Коронат Порфирьевич
Мать ребёнка: Грекова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно