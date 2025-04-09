Греков Фёдор Степанович Около 1736 — найти родственников по фамилии на Familio

Греков Фёдор Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1736

умер Неизвестно

Отец
Греков Степан Максимович1706 г.р.
Мать
Грекова (Алымова) Елизавета АкинфиевнаОколо 1700 г.р.
Супруги
Грекова (Маслова) Анна СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Греков Порфирий ФёдоровичПосле 1780 г.р.
Похвиснева (Грекова) Варвара ФёдоровнаПосле 1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Греков Степан Максимович

Мать: Грекова (Алымова) Елизавета Акинфиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Греков Порфирий Фёдорович

Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Греков Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Греков Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
06.01.1800

Сын: Греков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно

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