Греков Фёдор Степанович
мужской, родился Около 1736
умер Неизвестно
ОтецГреков Степан Максимович1706 г.р.
МатьГрекова (Алымова) Елизавета АкинфиевнаОколо 1700 г.р.
Супруги
Грекова (Маслова) Анна СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Греков Порфирий ФёдоровичПосле 1780 г.р.
Похвиснева (Грекова) Варвара ФёдоровнаПосле 1780 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1780
Дочь: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
После 1780
Сын: Греков Порфирий Фёдорович
Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
06.01.1800
Сын: Греков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Грекова (Маслова) Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно