Греков Коронат Порфирьевич
мужской, родился 1813
умер Неизвестно
ОтецГреков Порфирий ФёдоровичПосле 1780 г.р.
МатьГрекова Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна25.12.1816 г.р.
Дети
Грекова Варвара Коронатовна1838 г.р.
Греков Александр КоронатовичПосле 1840 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Грекова Варвара Коронатовна
Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Греков Александр Коронатович
Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Греков Владимир Коронатович
Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Грекова Софья Коронатовна
Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна
Смерть
Неизвестно