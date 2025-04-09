Греков Коронат Порфирьевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Греков Коронат Порфирьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1813

умер Неизвестно

Отец
Греков Порфирий ФёдоровичПосле 1780 г.р.
Мать
Грекова Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна25.12.1816 г.р.
Дети
Грекова Варвара Коронатовна1838 г.р.
Греков Александр КоронатовичПосле 1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Греков Порфирий Фёдорович

Мать: Грекова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Грекова Варвара Коронатовна

Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Греков Александр Коронатович

Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Греков Владимир Коронатович

Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Грекова Софья Коронатовна

Мать ребёнка: Грекова (Лопатина) Евгения Иосафовна

Смерть
Неизвестно

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