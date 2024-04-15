Котенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо ?.03.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Котенко Иван Павлович
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Котенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Котенко Александр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котенко Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.03.1864