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Котенко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До ?.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Котенко Иван Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Котенко Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Котенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Котенко Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Котенко Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.03.1864
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