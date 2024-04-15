Котенко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти13.01.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Котенко Иван Иванович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.12.1863 ст.
Даниил Филиппович Котенко
Восприемник
10.03.1867 ст.
Ирина Васильевна Ильяшенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1868 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GND?i=155&cc=3511744
Похороны
15.01.1868 ст.
на приходском кладбище (Хотень)