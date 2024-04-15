Котенко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

13.01.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Котенко Иван Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.12.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Даниил Филиппович Котенко
Восприемник
10.03.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Ирина Васильевна Ильяшенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
13.01.1868 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GND?i=155&cc=3511744
Похороны
15.01.1868 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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