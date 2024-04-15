Котенко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

06.03.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
06.03.1864 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от удушья | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQYL-D?i=806&cc=3511744
Похороны
09.03.1864 ст.
на приходском кладбище
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