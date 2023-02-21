Лесли Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесли Дмитрий Александрович

Лесли Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1854

Дата смерти

07.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854

Отец: Лесли Александр Александрович

Мать: Лесли Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Лесли Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Лесли Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1893

Дочь: Лесли Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесли Наталья Васильевна

Смерть
07.11.1916
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close