Лесли Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1854
Дата смерти07.11.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854
Рождение ребёнка
01.04.1887
Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1891
Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1893
Дочь: Лесли Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесли Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Лесли Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесли Наталья Васильевна
Смерть
07.11.1916
Москва, город федерального значения Москва