Лесли Дмитрий Александрович
мужской, родился 25.06.1854
умер 07.11.1916, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛесли Александр Александрович25.12.1810 г.р.
МатьЛесли (Мясоедова) Надежда ВасильевнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Лесли (Безобразова) Наталья ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лесли Георгий Дмитриевич01.04.1887 г.р.
Лесли Василий Дмитриевич12.12.1891 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесли Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1887
Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1891
Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1893
Дочь: Лесли Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна
Смерть
07.11.1916
Москва, город федерального значения Москва