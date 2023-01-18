Лесли Дмитрий Александрович 25.06.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Лесли Дмитрий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.06.1854

умер 07.11.1916, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лесли Александр Александрович25.12.1810 г.р.
Мать
Лесли (Мясоедова) Надежда ВасильевнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Лесли (Безобразова) Наталья ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лесли Георгий Дмитриевич01.04.1887 г.р.
Лесли Василий Дмитриевич12.12.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854

Отец: Лесли Александр Александрович

Мать: Лесли (Мясоедова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Лесли Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Лесли Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.03.1893

Дочь: Лесли Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Лесли (Безобразова) Наталья Васильевна

Смерть
07.11.1916
Москва, город федерального значения Москва

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