Оболенская Евфимия Васильевна 08.02.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская Евфимия Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.02.1880, Москва, город федерального значения Москва

умерла Около 1960, Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд

Мать
Оболенская (Долгорукова) Мария Алексеевна29.01.1851 г.р.
Отец
Оболенский Василий Васильевич25.10.1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1880

Отец: Оболенский Василий Васильевич

Мать: Оболенская (Долгорукова) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Около 1960
Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд

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