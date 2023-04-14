Оболенская Евфимия Васильевна
женский, родилась 08.02.1880, Москва, город федерального значения Москва
умерла Около 1960, Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
МатьОболенская (Долгорукова) Мария Алексеевна29.01.1851 г.р.
ОтецОболенский Василий Васильевич25.10.1846 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1880
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1960
Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд