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Виногоров Никанор Фёдорович

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Виногоров Фёдор Саввич

Мать: Виногорова Акилина Александровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Никандр Никанорович

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Вениамин Никанорович

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесова Прасковья Никаноровна

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Герасим Никанорович

Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Матрона Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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