Виногоров Никанор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1867
Сын: Виногоров Никандр Никанорович
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Виногоров Вениамин Никанорович
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесова Прасковья Никаноровна
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Герасим Никанорович
Мать ребёнка: Виногорова Матрона Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно