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Виногорова Акилина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Виногоров Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мелания Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1836

Сын: Виногоров Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1842

Сын: Виногоров Никанор Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1847

Сын: Виногоров Порфирий Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Фёдор Саввич

Смерть
1878
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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