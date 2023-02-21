Виногорова Акилина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Виногоров Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мелания Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Виногоров Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Виногоров Никанор Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Виногоров Порфирий Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1878