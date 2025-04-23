Урбан Константин Болеславович 28.04.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урбан Константин Болеславович

Автор
ТУ
Урбан Т.

мужской, родился 28.04.1934, Новые Новосёлки, Несвижский район, Минская область

умер 14.09.2017, Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Отец
Урбан Болеслав Юлианович15.12.1907 г.р.
Мать
Урбан Елена Константиновна02.08.1912 г.р.
Дети
Урбан Валентин Константинович22.07.1966 г.р.
Яцкевич Светлана КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1934

Отец: Урбан Болеслав Юлианович

Мать: Урбан Елена Константиновна

Новые Новосёлки, Несвижский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яцкевич Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Урбан (Дятел) София Иосифовна

Рождение ребёнка
22.07.1966

Сын: Урбан Валентин Константинович

Мать ребёнка: Урбан (Дятел) София Иосифовна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Смерть
14.09.2017
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

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