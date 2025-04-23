Урбан Константин Болеславович
мужской, родился 28.04.1934, Новые Новосёлки, Несвижский район, Минская область
умер 14.09.2017, Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
ОтецУрбан Болеслав Юлианович15.12.1907 г.р.
МатьУрбан Елена Константиновна02.08.1912 г.р.
Дети
Урбан Валентин Константинович22.07.1966 г.р.
Яцкевич Светлана КонстантиновнаНеизвестно г.р.
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Рождение
28.04.1934
Новые Новосёлки, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яцкевич Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Урбан (Дятел) София Иосифовна
Рождение ребёнка
22.07.1966
Сын: Урбан Валентин Константинович
Мать ребёнка: Урбан (Дятел) София Иосифовна
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
14.09.2017
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область