Урбан Валентин Константинович 22.07.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

Урбан Валентин Константинович

Автор
ТУ
Урбан Т.

мужской, родился 22.07.1966, Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Мать
Урбан (Дятел) София Иосифовна21.09.1936 г.р.
Отец
Урбан Константин Болеславович28.04.1934 г.р.
Дети
Урбан Татьяна Валентиновна01.03.2001 г.р.
Урбан Юлия Валентиновна05.09.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1966

Отец: Урбан Константин Болеславович

Мать: Урбан (Дятел) София Иосифовна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Рождение ребёнка
01.03.2001

Дочь: Урбан Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
05.09.2002

Дочь: Урбан Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

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