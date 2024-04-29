Урбан Валентин Константинович
мужской, родился 22.07.1966, Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
МатьУрбан (Дятел) София Иосифовна21.09.1936 г.р.
ОтецУрбан Константин Болеславович28.04.1934 г.р.
Дети
Урбан Татьяна Валентиновна01.03.2001 г.р.
Урбан Юлия Валентиновна05.09.2002 г.р.
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Место
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Рождение
22.07.1966
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.03.2001
Дочь: Урбан Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.2002
Дочь: Урбан Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область