Урбан (Дятел) София Иосифовна
женский, родилась 21.09.1936, Петуховщина, Несвижский район, Минская область
МатьДятел (Дранчук) Павлина АлександровнаНеизвестно г.р.
ОтецДятел Иосиф Иосифович1898 г.р.
Дети
Урбан Валентин Константинович22.07.1966 г.р.
Яцкевич Светлана КонстантиновнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1936
Петуховщина, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яцкевич Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Урбан Константин Болеславович
Рождение ребёнка
22.07.1966
Сын: Урбан Валентин Константинович
Отец ребёнка: Урбан Константин Болеславович
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область