Урбан (Дятел) София Иосифовна 21.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урбан (Дятел) София Иосифовна

Автор
ТУ
Урбан Т.

женский, родилась 21.09.1936, Петуховщина, Несвижский район, Минская область

Мать
Дятел (Дранчук) Павлина АлександровнаНеизвестно г.р.
Отец
Дятел Иосиф Иосифович1898 г.р.
Дети
Урбан Валентин Константинович22.07.1966 г.р.
Яцкевич Светлана КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1936

Отец: Дятел Иосиф Иосифович

Мать: Дятел (Дранчук) Павлина Александровна

Петуховщина, Несвижский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яцкевич Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Урбан Константин Болеславович

Рождение ребёнка
22.07.1966

Сын: Урбан Валентин Константинович

Отец ребёнка: Урбан Константин Болеславович

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

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