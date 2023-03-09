Первунинская Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1931
Дата смерти20.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1957
Дочь: Гончаренко Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.04.1961
Сын: Первунинский Александр Леонидович
Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1965
Сын: Первунинский Игорь Леонидович
Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1967
Дочь: Войтюк Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1969
Дочь: Первунинская Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1970
Сын: Первунинский Леонид Леонидович
Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1982