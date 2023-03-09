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Первунинская Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1931

Дата смерти

20.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1957

Дочь: Гончаренко Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.04.1961

Сын: Первунинский Александр Леонидович

Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1965

Сын: Первунинский Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1967

Дочь: Войтюк Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1969

Дочь: Первунинская Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1970

Сын: Первунинский Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Первунинский Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первунинский Леонид Васильевич

Смерть
20.06.1982
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