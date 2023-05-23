Куранов Степан Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1865
Дата смерти27.05.1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865
Отец: Лука Ефимов
Мать: Анастасия Онисимова
Бракосочетание
30.06.1900
Кощеево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906
Сын: Куранов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Куранова Надежда Евстропьевна
Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
27.05.1930