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Куранов Степан Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1865

Дата смерти

27.05.1930

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865

Отец: Лука Ефимов

Мать: Анастасия Онисимова

Бракосочетание
30.06.1900

Жена: Куранова Надежда Евстропьевна

Кощеево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Сын: Куранов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Куранова Надежда Евстропьевна

Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
27.05.1930
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