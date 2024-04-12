Куранова (Сапожникова) Надежда Евстропьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Сапожникова) Надежда Евстропьевна

Место рождения

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.08.1874

Дата смерти

08.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1874

Отец: Антроп Алексеев

Мать: Настасья Михайлова

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.06.1900

Муж: Куранов Степан Лукич

Кощеево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Сын: Куранов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Куранов Степан Лукич

Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
08.07.1965
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