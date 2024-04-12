Куранова (Сапожникова) Надежда Евстропьевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1874
Дата смерти08.07.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1874
Отец: Антроп Алексеев
Мать: Настасья Михайлова
Бракосочетание
30.06.1900
Муж: Куранов Степан Лукич
Кощеево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1906
Сын: Куранов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Куранов Степан Лукич
Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
08.07.1965