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Куранов Анатолий Степанович

Место рождения

Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.04.1906

Дата смерти

22.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1906

Отец: Куранов Степан Лукич

Мать: Куранова (Сапожникова) Надежда Евстропьевна

Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
09.01.1928

Жена: Куранова (Варламова) Елена Павловна

Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Куранов Альберт Анатольевич

Мать ребёнка: Куранова (Варламова) Елена Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1933

Дочь: Рожкова (Куранова) Зинаида Анатольевна

Мать ребёнка: Куранова (Варламова) Елена Павловна

Мальтино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.05.1939

Сын: Куранов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Куранова (Варламова) Елена Павловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
22.10.1976
Иваново, Иваново, Ивановская область

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