Куранов Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рождения14.04.1906
Дата смерти22.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1906
Бракосочетание
09.01.1928
Мирславль, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Куранов Альберт Анатольевич
Мать ребёнка: Куранова (Варламова) Елена Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1933
Дочь: Рожкова (Куранова) Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Куранова (Варламова) Елена Павловна
Рождение ребёнка
29.05.1939
Сын: Куранов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Куранова (Варламова) Елена Павловна
Смерть
22.10.1976