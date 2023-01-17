Чанышева (Чанышева) Галима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧанышева (Чанышева) Галима

Чанышева (Чанышева) Галима

avatar

Место рождения

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1907

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чанышев Шакир

Мать: не указана

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.09.1936

Муж: Чанышев Сайфулла

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
На фото - во втором ряду слева радом с женой
Рождение ребёнка
07.08.1938

Сын: Чанышев Рашит

Отец ребёнка: Чанышев Сайфулла

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанышев Ришат

Отец ребёнка: Чанышев Сайфулла

Смерть
1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close