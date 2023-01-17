Чанышева (Чанышева) Галима
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Чанышев Шакир
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1936
Муж: Чанышев Сайфулла
На фото - во втором ряду слева радом с женой
Рождение ребёнка
07.08.1938
Сын: Чанышев Рашит
Отец ребёнка: Чанышев Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанышев Ришат
Отец ребёнка: Чанышев Сайфулла
Смерть
1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость