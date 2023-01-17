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Чанышев Сайфулла

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Место рождения

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Чанышев Разяп (Рязап)

Мать: не указана

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.09.1936

Жена: Чанышева Галима

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
На фото - во втором ряду слева радом с женой
Рождение ребёнка
07.08.1938

Сын: Чанышев Рашит

Мать ребёнка: Чанышева Галима

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанышев Ришат

Мать ребёнка: Чанышева Галима

Смерть
27.12.1941
д. Елизаветино, Калининская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Елизаветино, Калининская обл.
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