Чанышев Сайфулла
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Чанышев Разяп (Рязап)
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1936
Жена: Чанышева Галима
На фото - во втором ряду слева радом с женой
Рождение ребёнка
07.08.1938
Сын: Чанышев Рашит
Мать ребёнка: Чанышева Галима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанышев Ришат
Мать ребёнка: Чанышева Галима
Смерть
27.12.1941
д. Елизаветино, Калининская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Елизаветино, Калининская обл.