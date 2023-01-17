Кропачева Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Кропачев Харлам
Отец ребёнка: Кропачев Меркулий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Сокерина Агафья Меркульевна
Отец ребёнка: Кропачев Меркулий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно