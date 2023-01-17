Кропачева Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Татьяна Степановна

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Место рождения

Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: Степан

Мать: не указана

Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Кропачев Харлам

Отец ребёнка: Кропачев Меркулий Павлович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Сокерина Агафья Меркульевна

Отец ребёнка: Кропачев Меркулий Павлович

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Меркулий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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