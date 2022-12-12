Кропачев Меркулий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: Кропачев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Кропачев Харлам
Мать ребёнка: Кропачева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Сокерина Агафья Меркульевна
Мать ребёнка: Кропачева Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно