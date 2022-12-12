Кропачев Меркулий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачев Меркулий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: Кропачев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Кропачев Харлам

Мать ребёнка: Кропачева Татьяна Степановна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Сокерина Агафья Меркульевна

Мать ребёнка: Кропачева Татьяна Степановна

Кропачи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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