село Пустоши, село Пустоши, Оричевский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Пустоши

Оричевский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10238Пустошенское, с. каз.при колодцах.34426715Церковь православная 1. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Шалеговская волость
914. Пустоши (Мутовкинская), село бывшее государственное, дворов 27, жителей 144, церковь православная, школа, торжок: 11-го февр., в четверг на Троицкой неделе и 8-го но Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Оричевский район
29670Пустошисело58°19'49°01'O-39-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Оричевский муниципальный район, Пустошенское сельское поселение
33630440101с Пустошисело
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