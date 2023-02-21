Гредасова (Шапошникова) Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредасова (Шапошникова) Олеся Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2004

Дочь: Гредасова Вера Глебовна

Отец ребёнка: Гредасов Глеб Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.06.2007

Дочь: Гредасова Мила Глебовна

Отец ребёнка: Гредасов Глеб Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Глеб Анатольевич

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