Гредасова (Шапошникова) Олеся Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2004
Дочь: Гредасова Вера Глебовна
Отец ребёнка: Гредасов Глеб Анатольевич
Место жительства
С 2004
Рождение ребёнка
15.06.2007
Дочь: Гредасова Мила Глебовна
Отец ребёнка: Гредасов Глеб Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно