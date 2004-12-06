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Гредасова Вера Глебовна
Гредасова Вера Глебовна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
06.12.2004
Пол
Женский
Отец
Гредасов Глеб Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Гредасова (Шапошникова) Олеся Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2004
Отец:
Гредасов Глеб Анатольевич
Мать:
Гредасова Олеся Сергеевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 2004
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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