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Патрикеев Кирилл Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Патрикеев Семен Карпович

Мать: Патрикеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрикеева Аксинья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Патрикеев Петр Кириллович

Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Патрикеева) Феодора Кирилловна

Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Патрикеев Федот Кириллович

Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Патрикеев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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