Патрикеев Кирилл Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Патрикеев Семен Карпович
Мать: Патрикеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патрикеева Аксинья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Патрикеев Петр Кириллович
Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Патрикеева) Феодора Кирилловна
Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Патрикеев Федот Кириллович
Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Патрикеев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Патрикеева Аксинья
Смерть
Неизвестно