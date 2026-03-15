Патрикеева Анна
женский, родилась 1774 ст.
умерла Неизвестно
Дети
Патрикеев Семен Семенович1794 г.р.
Патрикеев Кирилл Семенович1800 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Патрикеев Семен Семенович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Патрикеев Кирилл Семенович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Патрикеев Роман Семенович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович
Смерть
Неизвестно