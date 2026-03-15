Патрикеева Анна 1774 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Патрикеева Анна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1774 ст.

умерла Неизвестно

Дети
Патрикеев Семен Семенович1794 г.р.
Патрикеев Кирилл Семенович1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Патрикеев Семен Семенович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Патрикеев Кирилл Семенович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Патрикеев Роман Семенович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Семен Карпович

Смерть
Неизвестно

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