Полухин Максим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Максим Егорович

Полухин Максим Егорович

avatar

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Полухин Егор Матвеев

Мать: Полухина Мария Родионова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1894

Жена: Полухина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Полухин Захар Максимович

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Полухин Прокофий Максимович

Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова

Бракосочетание
1914

Жена: Полухина Ольга Андрианова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close