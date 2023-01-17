Полухин Максим Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Полухин Егор Матвеев
Мать: Полухина Мария Родионова
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1894
Жена: Полухина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Полухин Прокофий Максимович
Мать ребёнка: Полухина Татьяна Иванова
Бракосочетание
1914
Смерть
Неизвестно