Полухина (Орехова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухина (Орехова) Татьяна Иванова

Полухина (Орехова) Татьяна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Муж: Полухин Максим Егорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Полухин Захар Максимович

Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Полухин Прокофий Максимович

Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович

Место жительства
Неизвестно
Солдатское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close