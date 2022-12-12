Полухина (Орехова) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Полухин Прокофий Максимович
Отец ребёнка: Полухин Максим Егорович
Место жительства
Неизвестно
Солдатское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1912