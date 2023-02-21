Гранстрем (Паулин) Матильда-Екатерина София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранстрем (Паулин) Матильда-Екатерина София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гранстрем Константин Андреевич

Отец ребёнка: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гранстрем Эдуард-Фридрих Андреевич

Отец ребёнка: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гранстрем Иоганна-Мария-Лаура Андреевна-Эдуардовна

Отец ребёнка: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гранстрем Матильда-София-Анна Андреевна-Эдуардовна

Отец ребёнка: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Смерть
Неизвестно
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