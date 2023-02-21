Гранстрем (Паулин) Матильда-Екатерина София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гранстрем Константин Андреевич
Отец ребёнка: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гранстрем Эдуард-Фридрих Андреевич
Отец ребёнка: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно