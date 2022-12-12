Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Гранстрем Андрей
Мать: Гранстрем Ева-Густава
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гранстрем Константин Андреевич
Мать ребёнка: Гранстрем Матильда-Екатерина София
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гранстрем Эдуард-Фридрих Андреевич
Мать ребёнка: Гранстрем Матильда-Екатерина София
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1918