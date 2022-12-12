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Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Гранстрем Андрей

Мать: Гранстрем Ева-Густава

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гранстрем Константин Андреевич

Мать ребёнка: Гранстрем Матильда-Екатерина София

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гранстрем Эдуард-Фридрих Андреевич

Мать ребёнка: Гранстрем Матильда-Екатерина София

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гранстрем Иоганна-Мария-Лаура Андреевна-Эдуардовна

Мать ребёнка: Гранстрем Матильда-Екатерина София

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гранстрем Матильда-София-Анна Андреевна-Эдуардовна

Мать ребёнка: Гранстрем Матильда-Екатерина София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранстрем Матильда-Екатерина София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1918
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