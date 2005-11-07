Кривов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1927

Дата смерти

07.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1927

Отец: Кривов Иван Алексеевич

Мать: Кривова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1954

Дочь: Попова Вера Александровна

Мать ребёнка: Жилинская Мария Петровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.05.1955

Дочь: Бессолицына Светлана Александровна

Мать ребёнка: Жилинская Мария Петровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
07.11.2005
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