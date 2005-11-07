Кривов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1927
Дата смерти07.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1927
Отец: Кривов Иван Алексеевич
Мать: Кривова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1954
Дочь: Попова Вера Александровна
Мать ребёнка: Жилинская Мария Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1955
Дочь: Бессолицына Светлана Александровна
Мать ребёнка: Жилинская Мария Петровна
Смерть
07.11.2005