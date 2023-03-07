Бессолицына (Кривова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицына (Кривова) Светлана Александровна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

29.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1955

Отец: Кривов Александр Иванович

Мать: Жилинская Мария Петровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.07.1982

Сын: Бессолицын Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Бессолицын Александр Алексеевич

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
23.04.1983

Муж: Бессолицын Александр Алексеевич

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.12.1990

Дочь: Бессолицына Мария Александровна

Отец ребёнка: Бессолицын Александр Алексеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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