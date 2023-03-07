Бессолицына (Кривова) Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения29.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1955
Рождение ребёнка
31.07.1982
Сын: Бессолицын Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Бессолицын Александр Алексеевич
Бракосочетание
23.04.1983
Рождение ребёнка
12.12.1990
Дочь: Бессолицына Мария Александровна
Отец ребёнка: Бессолицын Александр Алексеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область