Кривова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1927
Сын: Кривов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кривов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.05.1948
Сын: Кривов Олег Иванович
Отец ребёнка: Кривов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривов Иван Алексеевич
Смерть
1965