Кривова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривова Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1927

Сын: Кривов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кривов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
12.05.1948

Сын: Кривов Олег Иванович

Отец ребёнка: Кривов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кривов Иван Алексеевич

Смерть
1965
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