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Микляев Михаил Сергеевич
Микляев Михаил Сергеевич
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Древо
Место рождения
Костино-Отделец
, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
1932
Пол
Мужской
Отец
Микляев Сергей Васильевич
1907 г.р.
Мать
Микляева (Каверина) Екатерина Семеновна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
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ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Микляев Сергей Васильевич
Мать:
Микляева Екатерина Семеновна
Костино-Отделец
, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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