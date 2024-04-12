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Микляев Михаил Сергеевич

Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Микляев Сергей Васильевич

Мать: Микляева Екатерина Семеновна

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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