Микляева (Каверина) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микляева (Каверина) Екатерина Семеновна

Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.11.1909

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909

Отец: Каверин Семен Борисов

Мать: Каверина Мария Васильева

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Микляев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Стукалова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Микляев Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1940

Сын: Микляев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1946

Дочь: Шныркова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1947

Дочь: Маленко Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микляев Сергей Васильевич

Смерть
1981
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