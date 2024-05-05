Микляева (Каверина) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения21.11.1909
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909
Отец: Каверин Семен Борисов
Мать: Каверина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Стукалова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Микляев Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1940
Сын: Микляев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1946
Дочь: Шныркова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1947
Дочь: Маленко Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Микляев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981