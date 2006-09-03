Хижняк (Кришкевич) Инна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хижняк (Кришкевич) Инна Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1929

Дата смерти

03.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1961

Дочь: Прошкова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Хижняк Василий Иванович

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хижняк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Хижняк Василий Иванович

Смерть
03.09.2006
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
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