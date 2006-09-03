Хижняк (Кришкевич) Инна Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1929
Дата смерти03.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1961
Дочь: Прошкова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Хижняк Василий Иванович
Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хижняк Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Хижняк Василий Иванович
Смерть
03.09.2006
Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край