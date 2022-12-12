Хижняк Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1961
Дочь: Прошкова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Хижняк Инна Варфоломеевна
Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хижняк Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Хижняк Инна Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно