Хижняк Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хижняк Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1961

Дочь: Прошкова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Хижняк Инна Варфоломеевна

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хижняк Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Хижняк Инна Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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