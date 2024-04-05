Reluga Jakub 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Reluga Jakub

Место рождения

Nagoszewo/Brok akt 47/1878

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.02.1833

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1755 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.
Около 1789 г.р.

Дети

1812 г.р.
1820 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Reluga Filip

Мать: Reluga (Bartek/Bułka/Warda) Helena Bułka/Warda/

Nagoszewo/Brok akt 47/1878
Бракосочетание
29.01.1812

Жена: Szafrańska,Reluga (Szulc) Anna

Brok akt 14/1812
Рождение ребёнка
01.11.1812

Дочь: (Reluga) Franciszka

Мать ребёнка: Szafrańska,Reluga (Szulc) Anna

Brok akt 64/1812
Бракосочетание
28.01.1819

Жена: Reluga (Szuba/Sobiewska) Katarzyna Sobiewska/

Wąsewo karta 2
Рождение ребёнка
16.01.1820

Сын: Reluga Jan

Мать ребёнка: Reluga (Szuba/Sobiewska) Katarzyna Sobiewska/

Brok/Nagoszewo akt 117/1820
Смерть
06.02.1833
Nagoszewo/Brok akt 10/1833

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