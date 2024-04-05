Reluga Jakub
Место рожденияNagoszewo/Brok akt 47/1878
Дата рождения1778
Дата смерти06.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Nagoszewo/Brok akt 47/1878
Бракосочетание
29.01.1812
Brok akt 14/1812
Рождение ребёнка
01.11.1812
Дочь: (Reluga) Franciszka
Мать ребёнка: Szafrańska,Reluga (Szulc) Anna
Brok akt 64/1812
Бракосочетание
28.01.1819
Wąsewo karta 2
Рождение ребёнка
16.01.1820
Сын: Reluga Jan
Мать ребёнка: Reluga (Szuba/Sobiewska) Katarzyna Sobiewska/
Brok/Nagoszewo akt 117/1820
Смерть
06.02.1833
Nagoszewo/Brok akt 10/1833