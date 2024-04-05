Szafrańska,Reluga (Szulc) Anna
Место рожденияNowe Miasto/Łomża
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Szolc Franciszek
Мать: Szolc (Tepel) Marianna
Nowe Miasto/Łomża
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Szafrański Jan
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Szafrańska) Rozalia
Отец ребёнка: Szafrański Jan
Бракосочетание
29.01.1812
Муж: Reluga Jakub
Brok akt 14/1812
Рождение ребёнка
01.11.1812
Дочь: (Reluga) Franciszka
Отец ребёнка: Reluga Jakub
Brok akt 64/1812
Смерть
Неизвестно
Brok