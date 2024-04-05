Szafrańska,Reluga (Szulc) Anna Около 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Szafrańska,Reluga (Szulc) Anna

Место рождения

Nowe Miasto/Łomża

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1778 г.р.
Около 1750 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
1812 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Szolc Franciszek

Мать: Szolc (Tepel) Marianna

Nowe Miasto/Łomża
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Szafrański Jan

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Szafrańska) Rozalia

Отец ребёнка: Szafrański Jan

Бракосочетание
29.01.1812

Муж: Reluga Jakub

Brok akt 14/1812
Рождение ребёнка
01.11.1812

Дочь: (Reluga) Franciszka

Отец ребёнка: Reluga Jakub

Brok akt 64/1812
Смерть
Неизвестно
Brok

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