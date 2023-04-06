Прокопий Авраамов
Место рождения
Дата рождения07.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876
Отец: Авраамий Лаврентиев
Мать: Надежда Кодратова
Рождение ребёнка
03.10.1897
Сын: Пётр Прокопов
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Рождение ребёнка
10.06.1902
Сын: Александр Прокопов
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: Федора Прокопова
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Данилова
Смерть
Неизвестно