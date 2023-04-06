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Прокопий Авраамов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: Авраамий Лаврентиев

Мать: Надежда Кодратова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Пётр Прокопов

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1902

Сын: Александр Прокопов

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: Федора Прокопова

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Данилова

Смерть
Неизвестно
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