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Акилина Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Пётр Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Авраамов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1902

Сын: Александр Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Авраамов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: Федора Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Авраамов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Авраамов

Смерть
Неизвестно
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