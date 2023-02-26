Акилина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1897
Сын: Пётр Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Авраамов
Рождение ребёнка
10.06.1902
Сын: Александр Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Авраамов
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: Федора Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Авраамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Авраамов
Смерть
Неизвестно