Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889

Отец: Дрижаполов Павел Иоаннов

Мать: Дрижаполова Евгения Саввова

Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Перов Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
07.12.1909

Дочь: (Перова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: (Перова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: (Перова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
22.07.1914

Дочь: (Перова) Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович

Смерть
Неизвестно

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