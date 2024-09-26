Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
07.12.1909
Дочь: (Перова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: (Перова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: (Перова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
22.07.1914
Дочь: (Перова) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Перов Владимир Филиппович
Смерть
Неизвестно