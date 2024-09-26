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Перов Владимир Филиппович

Место рождения

Казанка, Миколаївська область

Дата рождения

15.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887

Отец: Перов Филипп Иванович

Мать: Перова Феодосия Емельяновна

Казанка, Миколаївська область
Упоминание
Неизвестно
Памяти героев Великой Войны | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13975769/
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
07.12.1909

Дочь: (Перова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: (Перова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: (Перова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
22.07.1914

Дочь: (Перова) Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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