Перов Владимир Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887
Отец: Перов Филипп Иванович
Упоминание
Неизвестно
Памяти героев Великой Войны | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13975769/
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
07.12.1909
Дочь: (Перова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: (Перова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: (Перова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
22.07.1914
Дочь: (Перова) Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Перова (Дрижаполова) Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно