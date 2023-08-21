Калинин Мартел Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Мартел Тимофеев

Калинин Мартел Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

11.01.1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1759 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Калинин Тимофей Иванов

Мать: Калинина Матрона Иванова

Бракосочетание
Между 1780 и 1788

Жена: Калинина Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Между 1797 и 1798

Жена: Калинина Ксения Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Агриппина

деревни Извильской Петра Корепанова жена вдова Агрипина
Смерть
11.01.1811 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close