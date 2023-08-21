Калинин Мартел Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти11.01.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Калинин Тимофей Иванов
Мать: Калинина Матрона Иванова
Бракосочетание
Между 1780 и 1788
Бракосочетание
Между 1797 и 1798
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Агриппина
деревни Извильской Петра Корепанова жена вдова Агрипина
Смерть
11.01.1811 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика