Калинина Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Улита Тимофеева
Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Калинина Марья Тимофеева
Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Калинин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Князева Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно