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Калинина Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Улита Тимофеева

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Калинин Мартел Тимофеев

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Калинина Марья Тимофеева

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Калинин Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Калинин Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Князева Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Калинин Тимофей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Тимофей Иванов

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