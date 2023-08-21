Калинина Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти28.11.1795 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1780 и 1788
Смерть
28.11.1795 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в селе Балезино у Мартела Калинина умерла жена Евфимия (перепутано имя ?!)