Калинина Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

28.11.1795 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1780 и 1788

Муж: Калинин Мартел Тимофеев

Смерть
28.11.1795 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в селе Балезино у Мартела Калинина умерла жена Евфимия (перепутано имя ?!)
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